La date du début du "giga-procès" contre Marine le Pen et le Rassemblement national est connue: un comptable belge au centre des débats

C’est un procès à hauts risques, pour le Rassemblement national et ses cadres, qui s’ouvrira dans près de six mois devant la 11ième chambre du Tribunal correctionnel à Paris. Sur le banc des 28 prévenus on retrouve notamment le parti Rassemblement national (anciennement Front national), Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch, et un comptable belge Charles Van Houtte qui est également ancien assistant parlementaire de Marine Le Pen.

Ce dernier face aux enquêteurs a reconnu avoir géré les budgets octroyés par le parlement européen pour le Front National mais il nie l’avoir fait dans le but de mettre en place un système d’emplois fictifs au préjudice du Parlement européen.

La justice soupçonne en effet l’utilisation abusive de fonds européens pour engager des assistants parlementaires qui n’ont pas travaillé pour les députés européens mais directement pour le parti.