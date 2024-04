La fonction publique a gagné 17.300 agents en 2022, selon l'Insee

Les effectifs de la fonction publique ont augmenté de 17.300 personnes en 2022, principalement en raison de recrutements d'agents contractuels dans la fonction publique d'Etat, a indiqué vendredi l'Insee.

"Fin 2022, la fonction publique emploie 5.723.800 agents (y compris contrats aidés), soit 17.300 de plus qu'un an auparavant (+0,3%)", détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques dans cette première estimation.