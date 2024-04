La France a rappelé "pour consultations" son ambassadrice en Azerbaïdjan, "en raison de la poursuite au cours des derniers mois" par ce pays d'"actions unilatérales dommageables pour la relation" entre Paris et Bakou, a annoncé mardi le ministère français des Affaires étrangères.

Les relations entre la France et l'Azerbaïdjan se sont détériorées ces derniers mois, le chef de l'Etat azerbaïdjanais Ilham Aliev reprochant à Paris de soutenir l'Arménie dans le conflit territorial entre Erevan et Bakou au sujet de la région du Haut-Karabakh.

Le président Emmanuel Macron "a reçu aujourd'hui notre ambassadrice à ce sujet. Il a regretté les actions de l'Azerbaïdjan et exprimé le souhait d'une clarification par la partie azerbaïdjanaise de ses intentions", selon le communiqué du ministère diffusé dans la soirée.

"La France rappelle son soutien à la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, dans le respect du droit international et de l'intégrité territoriale des deux pays. Cette normalisation bénéficiera aux deux pays et à l'ensemble de la région", a poursuivi le Quai d'Orsay dans son communiqué.

Depuis 30 ans, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux ex-républiques soviétiques, sont en conflit territorial au sujet du Haut-Karabakh. En septembre, Bakou y a déclenché une offensive éclair qui a conduit à la capitulation des séparatistes arméniens.

La quasi-totalité de la population arménienne de la région - plus de 100.000 personnes sur 120.000 - a depuis fui vers l'Arménie.