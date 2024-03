La "mine d'or" d'une commune forestière à l'épreuve du changement climatique

"On essaie de traiter toutes les zones atteintes et de limiter la propagation des scolytes, mais vu la quantité c'est difficile. C'est la course au bois sec", confie Raphaël Collombet, technicien forestier de l'Office national des forêts (ONF, gestionnaire des forêts publiques) sur le secteur.

Le village de Lemuy avait investi 1,4 million d'euros pour réaménager sa rue principale en 2017. Mais les ressources de la collectivité issues de la vente de bois (entre 130.000 et 140.000 euros en 2017) ont été divisées par trois entre 2017 et 2022.

"Le bois c'était notre mine d'or, on avait une capacité de remboursement incroyable. Il y a quelques années, on ne se posait pas de questions", raconte M. Castella, élu maire en 2020.

"Notre capacité d'investissement est maintenant nulle et notre commune se retrouve surendettée, jusqu'en 2038, avec une dette par habitant dix fois supérieure au niveau départemental", poursuit cet agriculteur de profession, producteur de lait à Comté et à Morbier. "Ma hantise, c'est la mise sous tutelle du village par la préfecture".

- "Forêts diversifiées" -

Depuis 2018, les communes forestières s'efforcent de vendre le bois sec et de contingenter l'offre en bois vert (non scolyté), pour ne pas saturer le marché. "On récolte aujourd'hui plus de bois que la forêt ne peut en produire, ce qui entraîne la baisse des prix. Ce sont des récoltes subies, on décapitalise", s'inquiète Olivier Guerry, responsable de l'unité territoriale de l'ONF.

Le sort de Lemuy est emblématique. Dans le Jura, une cinquantaine des 490 communes forestières, soit 95% des communes du département, connaissent des difficultés financières, relève Michel Bourgeois, président de l'association des Communes forestières du Jura.

Dans la loi de finances de 2024, "les aides pour aider les communes forestières ont doublé, passant à deux millions d'euros: c'est bien mais cela reste loin de nos besoins estimés à plus de huit millions d'euros" au niveau national, note Françoise Alriq, directrice générale déléguée de la Fédération nationale des communes forestières.

Pour renouveler sa forêt, la municipalité de Lemuy a procédé à un plan de reboisement de cinq hectares en 2021, financé à 50% par l'Etat, avec des essences plus adaptées au réchauffement climatiques comme le chêne, l'érable ou le sapin de Bornmuller venu de Turquie.

Le maire veut "rester optimiste": "Je crois en la forêt, si on travaille bien ce n'est qu'un cycle, on aura toujours une capacité de coupe".

Selon Florent Dubosclard, directeur de l'ONF dans le département, "l'avenir de nos forêts résineuses dans le Jura est compté. Les paysages vont changer, on va continuer à avoir des forêts, mais plus diversifiées en essences".