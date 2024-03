Le Français Gwendal Poullennec, arbitre redouté des excellences à la tête du Michelin

Le directeur du guide Michelin depuis 2018, Gwendal Poullennec, voyageur forcené doté d'une grande culture culinaire a gravi un à un les échelons du sacro-saint guide et fait aujourd'hui trembler, bouger ou s'effondrer les plus hautes sphères de la gastronomie mondiale.

L'homme le plus influent de la gastronomie mondiale marche vite en ville, pousse des sprints sur son vélo de course à 14.000 km au compteur et passe parfois moins de "30 secondes" au téléphone avec les chefs qui perdent une étoile, confie anonymement l'un d'entre eux à l'AFP.

Le pouvoir de ce patron, dont l'armée d'inspecteurs anonymes établit chaque année des recommandations dans 45 pays, se mesure aussi à l'aune des "no comment" que son nom suscite dans le milieu.

"Je ne fais que passer, je suis là pour assurer la continuité", se défend le quadragénaire, pull breton, barbe courte, jeans et carnet rouge comme le guide qu'il dirige depuis un quinquennat.