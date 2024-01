Le meurtrier Nordahl Lelandais est devenu père en prison: la famille de l'une des victimes se dit "dans l'écœurement"

Le meurtrier et prédateur sexuel Nordahl Lelandais est devenu père il y a deux mois d'un petit garçon en prison. C'est ce que révèle ce samedi nos confrères d'RTL France. À l'heure actuelle, on ignore tout de sa compagne.

L'enfant a été conçu, semble-t-il en décembre 2022, dans une UVF (Unité de vie familiale) de la prison alsacienne où il se trouve. Il s'agit d'un petit appartement, mis à la disposition des détenus quelques fois par an.

"La réaction de Cécile Noyer et de Didier Noyer (les parents d'Arthur Noyer, tué par Nordahl Lelandais en 2017, ndlr) a été dans l'écœurement", commente Bernard Boulou, leur avocat. "Ils me disent, 'nous, on ne sera plus jamais grand-père et grand-mère d'un enfant d'Arthur. Il ne pourra jamais avoir de progéniture. Alors que pour lui (Nordahl Lelandais), la vie continue'. Ce qu'il a interdit à Arthur et à Maëlys, lui, peut se le permettre", complète-t-il.