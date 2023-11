Le nord de la France sous eau: déjà inondé, le Pas-de-Calais se réveille groggy après une nouvelle nuit de pluies diluviennes

Météo-France a placé jeudi le département en vigilance rouge à la fois pour les crues les pluie et inondations, un épisode qui ne doit commencer à s'estomper que vers 16H00 vendredi. Le Nord, la Seine-Maritime et la Somme sont eux placés en vigilance orange.

La Croix-Rouge a ouvert douze centres d'hébergement, dont le plus important, basé à Saint-Étienne-au-Mont, compte 40 lits. Les écoles de 200 communes resteront fermées vendredi comme la veille et la circulation des trains reste interrompue sur deux tronçons (Boulogne-Etaples et Saint-Pol-Etaples) au moins jusqu'à samedi "afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel", a indiqué la SNCF sur X.

"On a peur"

Cinq pompes de grande capacité doivent être déployées à Dunkerque et à Calais, afin de déverser vers la mer l'eau des bassins versants de l'Aa et de la Liane.