Le patronat vent debout contre l'outil d'enregistrement des formations

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB), le Boerenbond, l'UCM, Unisoc et Unizo ont exprimé vendredi leur inquiétude quant à la mise en œuvre du Federal Learning Account (FLA), un outil d'enregistrement des formations censé entré en vigueur le 1er avril prochain. Les fédérations patronales dénoncent un dispositif précipité, peu clair et générateur de lourdeurs administratives pour les entreprises.

Destiné à gérer le droit individuel à la formation inscrit dans le Deal pour l'emploi, le FLA suscite l'inquiétude des employeurs, car il n'est "tout simplement pas prêt". Un certain nombre d'éléments prévus dans la loi (comme l'enregistrement par les dispensateurs de formation) "ne figurent pas dans la version actuelle du FLA. Les entreprises (...) se voient donc obligées de réaliser cette année des investissements additionnels sans savoir s'ils seront compatibles avec l'élaboration future de l'outil", estiment les fédérations.

De plus, "l'outil repose sur une législation floue et des interprétations illégales qui conduisent à des situations absurdes et discriminatoires", dénoncent les employeurs, regrettant au passage que leurs propositions de simplification n'aient pas été entendues.