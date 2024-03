Le pont de Buda devrait être pleinement opérationnel dès le début du mois de juin

Près de 3.000 rivets ont été remplacés selon les techniques des années 1950, et le revêtement de la partie cyclable du pont a été améliorée avec la pose d'une résine, "plus adaptée et plus sécurisée pour les cyclistes", a précisé le Port de Bruxelles. Parallèlement, la machinerie du pont a été inspectée et rénovée afin de permettre une remise en service aussi rapide que possible une fois le tablier du pont remis en place.

Situé à l'entrée nord du Port de Bruxelles, le pont de Buda avait été percuté par un bateau en décembre 2022, entrainant l'impossibilité pour celui-ci de fonctionner. Propriété du Port de Bruxelles inaugurée en 1955, ce pont-levant permet - en temps normal - l'accessibilité à l'avant-port maritime 24h/24 et 365 jours par an.