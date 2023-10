Le procureur fait le point sur l'attaque dans un lycée en France et l'enquête: le bilan évolue

Au total donc, une personne a été tuée et trois autres blessées , a-t-il conclu, sans préciser leur état de santé. Plusieurs sources faisaient état depuis vendredi matin d'un mort et de deux blessés.

Puis l'agresseur est "entré dans le lycée où il a entamé un périple, se rendant notamment dans la cour" et il "s'est alors trouvé en présence de plusieurs personnes, notamment un agent technique qu'il a blessé de plusieurs coups de couteau, et un agent d'entretien qui a également été blessé lors de cette scène".

L'homme "était connu pour sa radicalisation, il était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste," a--t-il confirmé. "L'un de ses frères, de deux ans son ainé, dont il est proche, avait été condamné en avril 2023 par la cour d'assises de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminelle et non-dénonciation de crime", ce même frère "avait à nouveau été condamné en juin pour apologie du terrorisme par le tribunal d'Arras, il est à ce jour détenu".

Le parquet antiterroriste s'est saisi de ces actes sous les qualifications "d'assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". De "très nombreuses investigations" sont en cours et "doivent se poursuivre afin de déterminer avec précision le déroulement des faits et comment l'auteur a préparé son crime et de quelles assistances il a pu bénéficier", a aussi souligné Jean-François Ricard.

L'attaque en détail