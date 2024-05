Le roi des paparazzi agressé par Gérard Depardieu: "Il faudrait chercher à l’arrêter"

Nos confrères de RTL France ont rencontré Rino Barilliari. Il déclare avoir déjà photographié Gérard Depardieu sans que cela ne se termine avec des coups de poing. "C’est mon idole, un grand acteur français. C’est un monstre sacré. Il a toujours été très gentil, un homme normal. Mais une réaction de ce genre, je n’arrive pas à comprendre", explique-t-il.

Il fallait que je le dénonce

Le paparazzo, cumule pourtant les affontements avec de multiples stars qu’il photographiait. Il a décidé de porter plainte contre Gérard Depardieu qu’il a trouvé particulièrement violent. Selon sa version des faits, l'acteur français se serait interposé entre lui et son épouse avant de lui asséner trois coups, un à la nuque et deux au visage. "Il fallait que je le dénonce. S’il m’a fait cela, il pourrait le faire à d’autres. Il faudrait chercher à l’arrêter et faire en sorte qu’il ne dérape pas", estime Rino Barilliari.