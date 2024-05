Le "roi des paparazzi" accuse Depardieu de l'avoir agressé à Rome

Rino Barillari, surnommé le "roi des paparazzi", accuse Gérard Depardieu de l'avoir agressé physiquement mardi sur la via Veneto en plein cœur de Rome, la star française affirmant de son côté s'être "interposé entre le paparazzo et sa compagne".

La scène s'est déroulée au Harry's bar, l'un des établissements les plus courus de la via Veneto, aux environs de 14H00 (12H00 GMT). "Je l'ai vu via Veneto avec une femme. Je me suis approché pour faire quelques photos", a raconté le photographe de 79 ans, cité par le quotidien romain Il Messaggero.