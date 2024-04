Le Train Hostel reconverti temporairement en centre d'accueil coordonné par la Croix-Rouge

"Aujourd'hui, plus de 3.600 personnes, en demande de protection internationale, se voient refuser un abri et patientent plusieurs mois sur une liste d'attente pour obtenir la désignation d'un centre d'accueil", pointe la Croix-Rouge. Cette dernière, en tant qu'auxiliaire de l'Etat et via une convention cadre, est mandatée depuis 35 ans pour contribuer à l'accueil de ces personnes.

Face au manque d'hébergement d'urgence à Bruxelles, la Croix-Rouge plaide depuis plusieurs années pour une "politique structurelle adressant les enjeux du sans-abrisme", tout en poursuivant son engagement en faveur des personnes vulnérables. Elle appelle dès lors aux autorités d'envisager des perspectives à court et long termes pour les deux publics.