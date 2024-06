Législatives: Bardella au salon de la défense, Macron fait polémique

A 11 jours des législatives, le président du Rassemblement national Jordan Bardella se rend mercredi au salon de défense Eurosatory où il pourrait clarifier ses positions sur l'Ukraine et Israël, tandis que des voix à gauche s'indignaient au lendemain d'une lourde charge d'Emmanuel Macron contre le Nouveau Front populaire.

Après avoir tenté de dissiper les doutes sur la réforme des retraites, s'engageant à l'abroger en favorisant les carrières longues, la visite à Eurosatory, plus grand salon international de défense et de sécurité terrestres, pourrait donner l'occasion à M. Bardella de s'exprimer sur la politique étrangère et le soutien militaire à l'Ukraine, l'une des principales épines pour le RN.