Législatives en France: grosse surprise à l'annonce des premières estimations, le Nouveau Front populaire sort en tête devant les macronistes et le RN

Coup de tonnerre: l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire est sortie en tête du deuxième tour des élections législatives dimanche, devant les macronistes et le Rassemblement national dont la progression est largement endiguée, selon des premières estimations qui ne dégagent aucune majorité pour former un gouvernement.

Clameur et explosion de joie place de la République ou au siège de campagne des socialistes, militants sous le choc et ambiance éteinte à la soirée électorale du RN... A l'annonce des premières estimations à 20h00, l'immense surprise de ce second tour a estomaqué tous les Français.

Le "front républicain", bâti entre les deux tours de ce scrutin pour limiter la vague RN qui devait déferler dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, semble donc avoir porté ses fruits, après 210 désistements de candidats du camp présidentiel ou de gauche.