Législatives: le front républicain tente encore de se construire face au RN

A moins de 48 heures de la fin officielle de la campagne d'entre-deux-tours des élections législatives, les partis jettent leurs dernières forces dans la bataille, avec comme espoir pour les adversaires du Rassemblement national de priver la formation d'extrême droite d'une majorité absolue à l'Assemblée. Les macronistes et la gauche ont décidé de retirer leurs candidats qui auraient pu, en se maintenant, diviser les voix qui pourraient faire barrage à l'extrême droite.

"On a pris nos responsabilités" face au "risque d'une majorité absolue" pour le RN, a expliqué mercredi soir le Premier ministre Gabriel Attal sur BFMTV, se refusant cependant à donner "des consignes de vote". "Je me mets à la place d'un électeur d'Emmanuel Macron à qui on vient dire de voter dimanche prochain pour les candidats de M. Mélenchon, après que le président de la République lui-même les a accusés d'être un parti antisémite, communautariste et antiparlementariste", a dénoncé en retour le président du RN Jordan Bardella. Ces nombreux désistements -- 130 pour la gauche, plus de 80 pour les macronistes -- commencent-ils à avoir un impact?

Selon une étude réalisée par Toluna Harris Interactive mercredi, le Rassemblement national pourrait obtenir entre 190 et 220 sièges, le 7 juillet. Le Nouveau Front populaire en aurait entre 159 et 183, et le camp présidentiel entre 110 et 135. - "Vraie mobilisation" - "Avec les désistements il y aura 25 ou 30 députés RN en moins a priori", prédit un cadre de la majorité. "Il y a une vraie mobilisation contre le RN. Mais rien n'est acquis. Un Rassemblement national à 280 sièges reste tout à fait possible", ajoute la même source alors qu'il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale.