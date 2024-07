Législatives en France: le Nouveau Front populaire crée la surprise et sort en tête devant les macronistes et le RN

L'alliance de gauche du Nouveau Front populaire est sortie en tête du deuxième tour des élections législatives dimanche, devant les macronistes et le Rassemblement national dont la progression est largement endiguée. Le NFP décroche 180 sièges, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur.

Le camp présidentiel (intitulé "Ensemble, ndlr), obtient 162 sièges. A savoir, 98 sièges pour Renaissance, 34 pour le MoDem, 26 sièges pour Horizons et 4 sièges étiquetés "Autres". Le camp macroniste résiste, même s'il perd des sièges. Le pari de la dissolution lancé par Emmanuel Macron il y a un mois, au soir d'une lourde défaite aux européennes (14,6%), aurait pu se solder par une déroute bien plus importante.

L'immense surprise de ce second tour a estomaqué tous les Français. Les résultats définitifs placent la gauche en tête avec 180 députés. Les 180 sièges de la gauche se répartissent comme suit: La France Insoumise décroche 71 sièges à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste 64 sièges, les Ecologistes-EELV 33, le Parti communiste français 9 et d'autres formations de gauche, qui se répartissent les trois derniers sièges. Le "front républicain", bâti entre les deux tours de ce scrutin pour limiter la vague RN qui devait déferler dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, semble donc avoir porté ses fruits, après 210 désistements de candidats du camp présidentiel ou de gauche.

Le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jordan Bardella, allié à certains membres des Républicains, décroche 143 sièges. C'est-à-dire 126 sièges pour le Rassemblement national et 17 sièges pour le Rassemblement national-LR.

Les Républicains et alliés obtiennent 67 sièges. Dans le détail, il s'agit de 39 sièges pour Les Républicains, 25 sièges pour Divers droite et 3 sièges pour l'Union des démocrates et indépendants.

Restent 25 sièges dont les élus sont de tendance politique diverse. A savoir 12 sièges pour les Divers gauche, 10 sièges pour le parti Régionaliste, 2 sièges pour Divers centre et 1 siège pour Divers.