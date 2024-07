De la joie à la désillusion: les militants du RN se disent "écoeurés"

Le RN progresse encore dans l'hémicycle, avec de 120 à 152 députés selon les estimations, mais loin de la vague espérée à l'issue du premier tour il y a une semaine, et seulement en troisième position derrière la gauche du Nouveau Front populaire et les macronistes. "C'est pas bon, c'est pas bon", peste un militant anonyme, devant l'écran géant qui diffuse le direct de TF1 avec les premiers résultats à 20H. "Je suis écoeuré, leur coalition artificielle" avec des désistements pour barrer la route au RN "a marché". Dans ce pavillon Chesnaie du Roy, à l'entrée du parc floral dans le 12e arrondissement parisien, tous pestent contre le "barrage", ce plafond de verre qui semble encore résister aux assauts du parti d'extrême droite.

Olivier Mondet, un cadre infirmier de 64 ans, est plus énervé. "Plus personne n'y croyait à ce barrage républicain. Les Français, on leur raconte n'importe quoi, ils gobent tout, on les manipule", croit-il. L'ambiance atone s'anime un peu quand Jordan Bardella grimpe à la tribune, visage fermé. Celui qui rêvait d'être Premier ministre à 28 ans promet que "tout commence ce soir", que le RN sera la "seule alternance face au parti unique" et aux "arrangements électoraux orchestrés depuis l'Elysée".

Dans la salle, son lieutenant, l'eurodéputé Pierre-Romain Thionnet, fait le service après vente. "Je suis surtout déçu pour l'expression démocratique. Certaines combines déjà éculées ont fonctionné. Mais c'est un sursis d'un an s'il y a une nouvelle dissolution ou de trois ans", avec la présidentielle de 2027, promet-il.

"Immonde"

Les dérapages de certains candidats ont-ils pesé dans la dernière ligne droite ? "Cela concerne quatre ou cinq personnes", balaie M. Thionnet. Agacé, le député Nicolas Dragon dénonce lui des "alliances contre-nature", des "tambouilles" et s'en prend à la "carte de France immonde" sur "nos candidats respectables", alors que le camp présidentiel avait recensé dans une "carte de la honte" les propos "racistes, antisémites et homophobes" de certains RN.