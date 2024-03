Les Affaires étrangères belges recommandent d'éviter les grands rassemblements en France

Les Belges se trouvant en France "doivent être très vigilants (et) éviter les grands rassemblements et concentration de personnes", peut-on lire dans la dernière mise à jour de l'avis de voyage émis par le SPF Affaires étrangères. Cette adaptation, qui date de lundi, fait suite à l'élévation du niveau de la menace dans l'Hexagone au plus élevé ("urgence attentat").

La France a relevé son niveau de menace à la suite de l'attaque de Moscou revendiquée par le groupe djihadiste État islamique (EI) et qui a fait 137 morts vendredi dernier. Le Premier ministre français Gabriel Attal a évoqué "des menaces qui pèsent sur notre pays". L'EI a déjà visé à plusieurs reprises l'Hexagone, notamment en 2015 avec l'attentat de Charlie Hebdo en janvier et celui de Paris en novembre.