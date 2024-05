Les forces de sécurité "resteront aussi longtemps que nécessaire", assure Macron

"La première chose, c'est l'ordre, le calme, la paix et la situation qui est encore aujourd'hui en cours, évidemment me préoccupe", a déclaré le chef de l'Etat à Nouméa, en préambule d'une réunion avec des élus de l'archipel. Après avoir observé une minute de silence en hommage aux six morts de ces derniers jours, il a notamment déploré des épisodes de "racisme" dans "l'accès à l'alimentation" et souligné "la grande détresse de beaucoup de nos compatriotes sur les questions d'accès aux soins".