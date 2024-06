Signé Giltay - L’extrême droite de Jordan Bardella en tête des sondages en France: les jeux sont-ils déjà faits?

En France, les élections européennes et législatives fonctionnent de manière différente. Les européennes se font à la proportionnelle et ne comptent qu'un tour sur une circonscription nationale. Les législatives sont au scrutin majoritaire sur deux tours dans 577 circonscriptions. À la proportionnelle, si vous faites 30%, vous décrochez 30% des élus. À la majoritaire, si vous obtenez 30% au premier tour, vous vous qualifiez pour le second tour, mais vous n'avez toujours pas de député. Pour ça, il faut l'emporter au second tour en gagnant des sortes de mini-présidentielles. Et là, bien des choses peuvent jouer. D'abord, l'implantation des candidats. Même s'il s'est beaucoup développé dans les régions ces dernières années, le RN de Marine Le Pen ne dispose pas d'un maillage aussi dense que celui des partis traditionnels. C'est ce qui explique son rapprochement avec le chef des Républicains, Éric Ciotti, qui dispose, lui, d'un réservoir d'élus locaux.

Ensuite, le RN peut se heurter au résidu de ce qu'on appelait autrefois le front républicain, c'est-à-dire l'alliance au second tour de tous les partis anti-Le Pen. En 2002, lors de l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, ce fut très efficace. Le PS avait appelé à voter pour le gaulliste Jacques Chirac, qui l'avait emporté avec 82% des voix.

On en est bien loin. Mais dans certains bastions de la gauche ou de la droite républicaine, ça pourrait encore fonctionner. Donc, Rassemblement national en tête, c'est probable. Mais majoritaire au Parlement, ce n'est pas si sûr. On pourrait se retrouver le 7 juillet avec une chambre ingouvernable. Or, les élections de 2022 l'ont prouvé, il n'existe pas en France de culture du compromis. La majorité Macronienne a cherché des alliés en vain pendant deux ans. C'est ce qui pourrait arriver à Bardella. S'il n'obtenait pas la majorité absolue à lui seul, Emmanuel Macron ne le nommerait pas Premier ministre. Il pourrait trouver d'autres solutions. Comme disait La Fontaine, il ne faut pas vendre la peau de l'ours.