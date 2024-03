Les JO de Paris auront leur tapisserie, conçue par la Franco-iranienne Marjane Satrapi

Un triptyque au centre duquel figurent la Tour Eiffel et deux athlètes brandissant la flamme olympique: une tapisserie conçue par la dessinatrice franco-iranienne Marjane Satrapi pour les Jeux Olympiques a été présentée mardi.

Cette tapisserie de neuf mètres de long sera exposée à partir du 21 juin à Paris, à l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde, où auront lieu les épreuves olympiques de skateboard et de breaking, en plein coeur de la capitale.

Son tissage, qui a duré trois ans, a été confié à huit artisans de la Manufacture des Gobelins et celle de Beauvais, anciens fournisseurs des souverains français au savoir-faire séculaire et qui produisent une dizaine de pièces par an.