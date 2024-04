Liberté sous contrôle judiciaire pour une magistrate soupçonnée de liens avec le banditisme corse

La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel a aussi assorti son contrôle judiciaire d'une interdiction d'entrer en contact avec tous les protagonistes de l’affaire et de se rendre en Corse.

Mise en examen et écrouée début avril, fait rarissime pour une magistrate, la juge Hélène Gerhards, soupçonnée de liens avec le banditisme corse, a obtenu sa remise en liberté mais avec de sévères restrictions dont l'interdiction d'exercer, a décidé mercredi la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

"Notre cliente est apparue hier (mardi) à l'audience de la Cour d'appel d'Aix, amaigrie et dévastée après ce cauchemar depuis deux semaines. Cette décision de remise en liberté est un immense soulagement et un long travail va pouvoir débuter pour faire la démonstration de son innocence", a affirmé à l'AFP Yann Le Bras, l'un des avocats de la magistrate.

La veille, Mme Gerhards, 49 ans, et ses conseils avaient notamment justifié leur demande de libération pour des raisons familiales et de santé.

"Je renonce à mon métier mais pas à mes enfants!", s'était exclamé celle qui fut juge d'instruction à Albertville (Savoie), à Marseille et en Corse entre 2010 et 2016. Elle avait ensuite été nommée vice-procureure à Toulouse puis, en 2021, à la Cour d'appel d'Agen avant de présider un temps les Assises du Lot-et-Garonne où elle était juge au moment de sa mise en cause.