Lina, 15 ans, est toujours disparue en France: sa maman lance un appel

Sa maman a donc laissé un message, via son avocat maître Matthieu Airoldi. Elle appelle à "ne pas relayer les informations non vérifiées, à laisser l'enquête suivre son cours et à ne pas accorder de crédit aux dires émanant d'une autre personne que son avocat".

Lina est une adolescente de 15 ans, disparue depuis le 23 septembre dans le Bas-Rhin, le tout sans laisser aucune trace. Censée prendre un train pour rejoindre son petit-ami du côté de Strasbourg, la jeune fille n'est jamais arrivée à destination et n'a plus donné signe de vie depuis.

"Elle souhaite ne plus être contactée par la presse et ne s’exprimera plus en interview, ni pour la télévision, ni pour les journaux. Il est demandé le respect de l’intimité familiale et de la vie privée compte tenu de la douleur engendrée par la disparition de Lina", explique son avocat.

L'enquête entamée par le parquet de Strasbourg continue. Aucune piste n'est pour l'instant écartée, ni privilégiée.