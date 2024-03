L'opération Arc-en-Ciel a permis de récolter presque 100 tonnes de denrées non périssables

La 70e édition de l'Opération Arc-en-Ciel, qui s'est déroulée samedi et dimanche, a permis de récolter 98,5 tonnes de denrées non périssables, a indiqué dimanche soir Sophie Vanderheyden, responsable de l'Opération, à Belga. Ce chiffre est provisoire et pourrait encore augmenter, a-t-elle précisé.