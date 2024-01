Macron termine sa visite en Suède, innovation et démocratie au menu

Le président français Emmanuel Macron se rend mercredi dans le sud de la Suède, au second jour de sa visite d'Etat, pour mettre l'accent sur l'innovation face aux défis climatique et numérique, et débattre de la démocratie avec des étudiants.

Accueilli avec le faste propre à une visite d'Etat dans le royaume scandinave, le président a appelé mardi l'Union européenne à des décisions "courageuses" pour accélérer et amplifier son soutien militaire à l'Ukraine.