La polémique autour d'une directrice d'école à Trois-Ponts se poursuit: "Elle va voir le mécontentement des parents"

Vers 8h, la mobilisation a pris de l'ampleur car le collectif anti-Madame Claudine a décidé de bloquer la deuxième école de la directrice (Basse-Bodeux, section de Trois-Ponts). Une centaine d'élève y sont scolarisés.

Les parents d'élèves et les instituteurs ont bloqué ce matin la grille de l'école. L'objectif est de prouver qu'ils continueront à perturber les cours tant que la directrice restera en place. "On a laissé les institutrices rentrer dans l'école pour faire le travail avec les enfants. On veut montrer notre mécontentement, plus en force que ce qui a été fait mardi. On sera plus nombreux et elle verra le mécontentement d’une plus grosse partie des parents", a indiqué une membre du collectif.

Madame Claudine va donner cours à 9h30 ce vendredi matin.