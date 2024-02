Propriétaire de panneaux solaires, Thierry produit trop d’énergie, en plein hiver: doit-il débrancher ses panneaux ?

Partager:

Thierry nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Propriétaire de panneaux solaires depuis près d’un an et demi, celui-ci fait face à un problème récurrent : le décrochage de son onduleur, alors que nous sommes en plein hiver. Thierry se demande ce qu’il doit faire pour éviter ce problème.

Très précautionneux et attentif à sa consommation d’électricité, Thierry, originaire de Charleroi, a décidé d’installer des panneaux solaires. "Avant la crise énergétique, je payais 400 euros/an de facture d’électricité. Mais avec l’augmentation et mon ras-le-bol de dépendre des centrales nucléaires, j’ai voulu devenir autonome", indique Thierry. Après un prêt à 0 % auprès de la Région wallonne, celui-ci investit 10 000 euros en panneaux solaires. "Un investissement nécessaire et plutôt rentable, bien que je n’aie pas encore amorti ce financement". Mais depuis un mois, celui-ci fait face à un problème fréquent sur son installation. Il nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". À lire aussi Les panneaux photovoltaïques sont-ils vraiment rentables ? Mais comme de nombreux "prosommateurs" (consommateur-producteur) Thierry fait face à un problème : les décrochages. Malgré le manque d’ensoleillement, son réseau est saturé et son onduleur se met en sécurité. Lorsque trop d’électricité est produite, le réseau n’a pas (encore) les capacités de le supporter. Cette surproduction est facturée. Thierry, qui est chez Total Energie, paie pour ce surplus 5,30 euros/kVA(kilovoltampère)/mois.

Un problème récurrent En effet, le phénomène de décrochage est récurrent. "Les propriétaires de panneaux solaires sont de plus en plus nombreux. Le réseau, vieillissant, ne peut supporter autant d’énergie", indique Jonas Moerman d’Ecoconso, ASBL qui encourage des choix de consommation respectueux de l’environnement. On estime que rien que pour Ores, les investissements nécessaires pour mettre le réseau à jour s’élèvent à 1 milliard d’euros. En attendant, les gestionnaires peuvent réajuster la puissance de leurs cabines électriques à raison de 2 fois par an, selon les besoins. À lire aussi "C'est la douche froide": Éric choqué en voyant sa facture d'électricité, malgré ses panneaux photovoltaïques Pour éviter que ce surplus ne soit rejeté dans le réseau et donc, éviter la saturation, il est conseillé d’utiliser un maximum de sa production. "Mais cette solution est partielle, le réseau doit être renforcé", poursuit l’expert. Il est encore plus judicieux de consommer ce qu'on produit