Menaces contre les lycées: Belloubet "suspend" la messagerie de tous les ENT

Depuis une semaine, des dizaines de collèges et de lycées à travers la France sont la cible de menaces d'attentats envoyées le plus souvent via la messagerie des espaces numériques de travail: la ministre de l'Education a annoncé jeudi soir la suspension de ces messageries. "Nous allons suspendre la messagerie dans les ENT, parce qu'il faut, en tous cas à titre préventif, arrêter" ces événements, "jusqu'aux vacances de printemps sans doute", a déclaré Nicole Belloubet sur RTL. Et ce afin que "nous puissions réinitialiser les comptes de nos élèves et sécuriser davantage" l'accès à la messagerie des ENT.

L'ENT est un espace numérique qui sert de lien entre enseignants, élèves et parents. Couper l'accès à la messagerie a déjà été décidé dans plusieurs régions, depuis le début de cette vague de menaces. Ainsi, jeudi matin, la présidente de la Région Pays de la Loire a annoncé sur X avoir décidé, avec la rectrice d'académie, de couper cet accès à tous les lycéens de la Région. Une décision prise "après que des messages contenant des menaces terroristes et une vidéo de décapitation ont été reçus par des élèves du lycée Jean-Perrin de Rezé", en Loire-Atlantique, a-t-elle détaillé. "Nous avons agi au plus vite pour préserver nos enfants de ces horreurs, qui visent à semer la terreur et à choquer les consciences".

Selon la proviseure du lycée Jean-Perrin, citée par Ouest France, le message faisait référence à l’État islamique et menaçait de faire exploser l’établissement dans la journée, avec un lien vers la vidéo d’une scène de décapitation. - Un mineur interpellé - "Les personnes qui émettent de tels messages seront poursuivies et seront sanctionnées", a encore dit la ministre sur RTL. "La justice est sévère sur les fausses alertes à la bombe et sur ce type de messages malveillants".