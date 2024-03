Meurtre de Rose, un enfant de 5 ans, dans les Vosges: le suspect condamné dans une autre affaire

L'adolescent mis en cause dans le meurtre de Rose, une enfant de 5 ans tuée à Rambervillers (Vosges) en avril 2023, a été condamné lundi à Epinal dans une autre affaire à 3 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur deux mineurs, a-t-on appris auprès du parquet.

Les faits se sont déroulés dans cette petite commune des Vosges en février 2022. Les jeunes victimes étaient âgées de 11 et 12 ans. L'un des enfants avait déclaré avoir été séquestré et violé par le prévenu, et le second disait avoir été victime d'une agression sexuelle.

Selon le quotidien régional, l'adolescent, qui était alors âgé de 14 ans, avait demandé à trois enfants, de 9, 11 et 12 ans, de le suivre jusqu'à un bosquet isolé. Les deux plus âgés auraient été attachés à un arbre avant de subir les faits qu'ils ont dénoncé.

L'avocate du prévenu a annoncé à Vosges Matin le souhait de son client de faire appel de cette condamnation.