A Montpellier, l'artiste contemporain allemand Neo Rauch se dévoile à la France

Pourtant, assure le directeur général du centre d'art contemporain de Montpellier, dans le sud du pays, Numa Hambursin, alias Neo Rauch, né à Leipzig, dans l'ex-RDA, est "une légende" pour la génération actuelle des peintres français et son oeuvre un "phare mystérieux, hermétique, prodigieux et inégalable".

La présence de 117 oeuvres, dessins et peintures au MO.CO., écrin de verdure au coeur de la 7e ville de France, du 8 juillet au 15 octobre, est d'autant plus exceptionnelle que l'artiste allemand de 63 ans n'est exposé dans aucune collection publique française.

- Histoires étranges -

"Ces années d'incubation ne sont pas directement liées au Mur. Dans un premier temps, j'ai d'abord voulu trouver une sortie de secours et me rapprocher de l'art moderne", précise Neo Rauch en parcourant l'exposition, heureux de voir ses oeuvres, éparpillées dans des collections privées (dont l'une a appartenu à Léonardo Di Caprio), rassemblées "comme dans une belle réunion de famille".

Avec la maturité arrivent chez Rauch des toiles plus personnelles, plus expressives, plus colorées et plus grandes, atteignant ce qui deviendra son format fétiche de 2,5 m sur 3 m, dont les plus récentes sont exposées dans les caves du MO.CO.

Toujours figuratives, parsemées d'éléments abstraits et de personnages aux habits désuets, elles racontent des histoires étranges, parfois inquiétantes, où les plans se mêlent et se répondent, où les perspectives impossibles laissent le visiteur se perdre et découvrir des détails cachés au fil des minutes nécessaires à l'observation de chacune d'entre-elles et où les références à un passé imaginaire se superposent à des éléments de modernité.

Ici, c'est une cour d'usine dominée par une cheminée et peuplée de créatures fantastiques et d'hommes en hauts-de-forme, là un combat de scarabées géants, métaphore peut-être des rapports ambigus qu'entretiennent deux artistes occupés à les peindre.

"Il ne s'agit pas de représenter mes rêves, ce que je recherche, c'est de travailler comme on rêve, avec des références qui se confondent, sans les hiérarchiser", explique Neo Rauch.

Pointant un personnage représenté de dos qui pourrait être un démineur, il dit aussi qu'il "faut toujours être prudent, quand on exerce son art, face au politiquement correct".

Dans une toile de 2007 intitulée "Vater" (Père), l'une des plus personnelles, Neo Rauch, qui a perdu très tôt ses parents dans un accident ferroviaire, se représente adulte, lové tel un bébé dans les bras de ce père disparu. A leurs côtés, une autre représentation de lui-même fixe avec un appareil photo une boîte à bijoux d'où s'échappent ses songes sans fin.