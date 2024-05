Mort de Matisse, 15 ans, en France: environ 8.000 personnes rassemblées en son honneur à Châteauroux

En tête de cortège, la banderole "Matisse un vrai gentil", en rose (sa couleur préférée) était déployée avec une photo de lui et un ballon de football. La marche s'est terminée peu après 16H30 par un lâcher de ballons, tandis que les proches de Matisse s'enlaçaient pendant un temps de recueillement. Des centaines de roses blanches ou roses ont été déposées devant le restaurant du père de Matisse.

"L'adolescent a succombé à ses blessures le 27 avril, après plusieurs coups de couteau lors d'une "rixe" survenue dans le quartier Saint-Denis, selon la procureure de la République de Bourges. Son agresseur présumé a été mis en examen lundi soir pour "meurtre" et placé en détention provisoire, et sa mère, âgée de 37 ans et soupçonnée d'avoir "asséné des gifles à la victime" blessée, a été mise en examen pour "violences volontaires" sur "personne vulnérable".

Le meurtre de Matisse survient après une nouvelle vague de violences entre jeunes, comme le passage à tabac mortel à Viry-Châtillon (Essonne) de Shemseddine, 15 ans, et en pleine campagne pour les élections européennes. Dans ce contexte, la nationalité afghane des deux mis en examen - en situation régulière en France -, a conduit plusieurs figures de la droite et de l'extrême droite à dénoncer la "politique migratoire" du gouvernement.