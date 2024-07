Paris: une voiture percute la terrasse d'un café, un mort et plusieurs blessés

Partager:

Une voiture a percuté mercredi la terrasse d'un café du XXe arrondissement de Paris, faisant un mort et six blessés, une source policière disant privilégier "à ce stade" l'hypothèse d'un accident.

Le conducteur du véhicule a été interpellé dans la soirée et placé en garde à vue, selon le parquet de Paris. Les faits ont eu lieu vers 19H30 mercredi, à neuf jours du début des Jeux olympiques de Paris, sur la terrasse du bar Le Ramus, dans la calme et paisible avenue du Père-Lachaise. Une personne est morte, selon une source policière et le parquet. Parmi les six blessés, trois se trouvaient en urgence absolue et trois en urgence relative, ont précisé ces sources.

L'hypothèse d'un "accident routier" est "privilégiée à ce stade", a indiqué une source policière à l'AFP. Le conducteur a été placé en garde à vue pour "homicide involontaire, blessures involontaires par conducteur et mise en danger", a précisé le parquet. L'enquête a été confiée au Service du traitement judiciaire des accidents (STJA). Des clients en terrasse Selon le parquet, il n'y a eu qu'une seule interpellation, le conducteur du véhicule. A ce stade, il n'est pas établi qu'il y avait un passager dans le voiture, a précisé le ministère public.

Des sources policière et proche de l'enquête avaient indiqué plus tôt dans la soirée qu'une personne, passager du véhicule, avait été interpellée et qu'elle était positive aux stupéfiants et à l'alcool. Le véhicule, une Toyota de couleur sombre, était toujours à l'entrée du bar, le capot totalement plié, a constaté un journaliste de l'AFP. Une bâche rouge et or à été dressée devant la terrasse, masquant les tables et la voiture. Au moins quatre camions de pompiers se trouvaient aussi à proximité et des militaires du dispositif Sentinelle étaient en faction sur la place Gambetta, à proximité.