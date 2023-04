Pays-Bas: une manifestation aux trois frontières contre le bruit des motos

Quelques dizaines de personnes provenant d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas ont manifesté dimanche à Vaals, une localité du sud-est des Pays-Bas, dans la région des trois frontières, pour protester contre les nuisances sonores causées par les motos.

Les manifestants, qui représentaient plus de 300 initiatives citoyennes des trois pays, demandaient également la fermeture des routes aux motos bruyantes et l'interdiction des pots d'échappement bruyants. Enfin, ils souhaitent que la police fasse respecter les mesures contre les nuisances sonores.

Elles réclamaient, à l'appel de l'association néerlandaise NEFOM ("Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen"), la fin des nuisances sonores causées par les motos, qui ne devraient pas faire plus de bruit qu'une voiture de tourisme.

"Le plaisir des motocyclistes devient un fléau lorsqu'ils sortent par milliers le week-end" entre avril et octobre, a déclaré le président de la NEFOM, Tony Hardenberg.

"Vous n'entendez pas un policier à moto arriver, il ne cause pas de nuisance", a ajouté M. Hardenberg. "Cependant, ce n'est pas le cas avec 50% des motos, vous pouvez les entendre au-dessus de la circulation normale, des niveaux de bruit de 80, 90 et plus de 100 décibels ne sont pas l'exception", a-t-il ajouté.

C'était la première fois qu'un tel événement transfrontalier était organisé, auquel participaient, outre le NEFOM, l'association belge SOS les Vallées avec plus d'une vingtaine de groupes locaux, et le groupe allemand Silent Rider, représentant plus de deux cents organisations.