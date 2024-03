Photo de Kate: les tabloïds britanniques bousculés

Q: La presse tabloïde britannique, après avoir publié une photo de la princesse Kate diffusée par la famille royale et censée rassurer sur son état de santé, a été forcée d'admettre que l'image avait été manipulée, heurtant la communication officielle des Windsor.

R: Oui, ils ont été un peu forcés à réagir (à cause du retrait de la photo par cinq grandes agences de presse mondiales, dont l'AFP, ndlr).

Les tabloïds, d'ordinaire, suivent la ligne du palais et c'est un problème. Mais ils sont désormais confrontés aux réseaux sociaux où les gens peuvent poser des questions et parler, et il y a aussi d'autres médias à travers le monde qui ne suivent pas la ligne (officielle). Par le passé, ils seraient restés silencieux, ils auraient juste attendu que l'orage passe.