PKK: huit hommes interpellés en France dans une enquête pour financement du terrorisme

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a précisé que ces hommes avaient été interpellés en Seine-Saint-Denis, en Seine-et-Marne et dans les Bouches-du-Rhône dans le cadre d'une information judiciaire visant le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, classé groupe "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux.

L'information judiciaire vise des faits commis entre 2020 et 2024 et est ouverte pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, financement d'entreprise terroriste, extorsion et tentatives d'extorsion en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste".