"Polluants éternels": la Métropole de Lyon attaque Arkema et Daikin au civil

La Métropole de Lyon a assigné mardi en justice les groupes Arkema et Daikin pour établir leurs responsabilités dans la pollution de l'eau potable par les PFAS, les "polluants éternels", dans l'espoir de faire appliquer le principe "pollueur-payeur".

"On attaque en justice au civil par référé pour obtenir une expertise judiciaire en citant clairement Arkema et Daikin", industriels chimiques français et japonais présents à Pierre-Bénite en aval de la métropole, a expliqué à l'AFP son président, l'écologiste Bruno Bernard.