Quatre jours de chômage temporaire à l'usine Volvo de Gand la semaine prochaine

Le constructeur automobile Volvo Car Gent, un des plus grands employeurs industriels de Flandre, prévoit quatre jours de chômage temporaire la semaine prochaine, a appris Belga. La majeure partie des quelque 6.500 travailleurs seront mis au chômage et une partie des 650 employés administratifs resteront aussi chez eux.

Ce chômage temporaire n'est donc pas une conséquence de la demande en berne pour des modèles électriques constatée par d'autres constructeurs, comme Mercedes Benz, Volkswagen et Tesla. Il y a deux semaines, il est apparu que la demande pour des véhicules électriques en Europe connaissait un creux, notamment car l'Allemagne a supprimé une prime d'achat.

Les raisons invoquées sont l'adaptation des lignes de production à la construction d'un modèle électrique et "une demande du marché changeante".

Deux modèles électriques Volvo destinés au marché européen sont produits à Gand ( EX40 et EC40). Ils seront bientôt rejoints par le modèle EX30, qui se vend bien.

Ce nouveau modèle devrait générer plus d'emplois à Gand, alors que l'usine recrute pour augmenter sa production à temps. L'année dernière, 230.000 voitures ont été construites à Gand, et l'année prochaine, ce chiffre devrait être encore plus élevé.

Une autre vague de chômage temporaire aura lieu dans le courant de l'année, pour adapter le montage au modèle EX30.