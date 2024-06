Rassemblement devant le lycée Henri IV à Paris contre l'extrême droite

"On est là, même si Macron ne veut pas nous on est là", "So, so, solidarité avec les immigrés et les sans-papiers" ou "Macron t'es foutu, ton lycée est dans la rue", chantaient-ils notamment devant cet établissement où a étudié Emmanuel Macron.

"On est ici pour dire qu'on est contre la réussite du RN, contre cette décision de dissolution prise par Macron qui est dangereuse", a indiqué à l'AFP Yassine, 17 ans, élève en première. "On a le bac de français vendredi. On a notre dernier cours de français cet après-midi, mais s'il faut ne pas y aller pour se battre contre le RN, c'est bien plus important".

Pour Aya, 17 ans, en première aussi dans cet établissement, "c'est important de montrer qu'Henri IV se bat aussi contre le Rassemblement national", dont la liste, emmenée par Jordan Bardella, est arrivée en tête dimanche avec quelque 31,36% des voix. "C'est le lycée de Macron, on veut lui dire qu'on n'est quand même pas d'accord avec lui".