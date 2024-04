RDC: Macron appelle à la reprise du dialogue entre les présidents rwandais et congolais

M. Macron a abordé lors de la conversation "la question de la stabilité régionale et de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, et en particulier dans le Nord-Kivu", a rapporté l'Elysée (la présidence française).

Cette province frontalière du Rwanda est en proie aux violences de nombreux groupes armés, qui se sont récemment intensifiés. Les rebelles du M23 (Mouvement du 23 Mars), soutenus par Kigali, se sont emparés de vastes pans de ce territoire.