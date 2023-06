Retraites: encore des violences pendant la manifestation lyonnaise

Le long cortège de plus de 25.000 participants selon l'intersyndicale - 8.000 selon la police -, parti de la manufacture des tabacs (3e arrondissement), pour rejoindre la place Bellecour, en centre-ville, a été le théâtre de plusieurs incidents, avec des abribus cassés, des vitrines détériorées et taguées, des poubelles brûlées et plusieurs affrontements entre un groupe d'environ 400 casseurs et les forces de l'ordre, qui ont plusieurs fois fait usage de gaz lacrymogènes.

Cinq personnes ont été interpellées, selon un bilan provisoire de la préfecture, lors de cette 14e journée de mobilisation, toutefois moins troublée que celle du 1er mai, qui s'était alors soldée par 54 interpellations.