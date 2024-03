"Réveillé toutes les 2 heures, menotté en permanence": l'avocate de Salah Abdeslam dénonce à nouveau ses conditions de détention

Un isolement très strict: aucun contact avec d'autres détenus, pas d'accès à la télévision, des menottes en permanence lors de ses déplacements, mais aussi dans sa cellule retirées uniquement quand il reçoit à manger. Ce sont les conditions de détention de Salah Abdeslam, jugées trop extrêmes pas son avocate. "Quand on est réveillé toutes les deux heures, qu'on ne peut pas rencontrer ses avocats sans être menotté, qu'on subit le fait d'être seul et de ne pouvoir parler qu'à ses pieds... Il y a vraiment de la documentation qui dit que c'est de la torture. Et la question qu'on se pose, c'est évidemment l'utilité de tout ceci puisque c'est complètement disproportionné par rapport à l'état de dangerosité qu'il présente qui, à notre sens, est extrêmement bas", détaille Delphine Paci, avocate de Salah Abdeslam.

Le transfert du terroriste de la Belgique vers la France avait suscité des réactions en octobre dernier. Ses avocats avaient temporairement suspendu ses déplacements. C'est finalement au début du mois de février que Salah Abdeslam a été conduit vers la France, pour purger sa peine dans la prison de Réau, en région parisienne. "Ce que moi je dis depuis le début, c'est que Salah Abdeslam a été considéré comme un trophée par la France, parce que c'est le dernier survivant. C'est celui qui doit payer absolument pour tous les autres. Et ici, on est en train de lui faire payer, on est dans une détention qui s'apparente à de la vengeance. Cela ne va pas évidemment par rapport aux standards de nos états démocratiques", poursuit Me Paci.