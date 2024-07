Sabotages sur le réseau SNCF: "Tout sera rétabli lundi matin", l'enquête se poursuit

"Tout sera rétabli lundi matin" sur le réseau, assure le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, au lendemain d'actes de sabotage qui perturbent fortement le trafic TGV, lors d'un point presse en gare de Montparnasse avec le président-directeur général de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet et le ministre des Transports Patrice Vergriete. "Tout sera rétabli lundi matin, tout sera prêt sur l'ensemble des gares, parce que les cheminots qui bossent continuent à bosser. Donc on sera prêt. Et on espère faire un retour de week-end demain très correct, le plus satisfaisant possible."



"250.000 voyageurs étaient attendus sur ces trois lignes à grande vitesse, Est, Nord et Atlantique. Et 150,000 ont pu circuler, et donc 100,000 n'ont pas pu partir", affirme Christophe Fanichet, PDG de la SNCF. "La 'bonne nouvelle', c'est qu'on a mis à leur disposition tous nos outils numériques. Beaucoup d'entre eux vont pouvoir se reporter sur la journée d'aujourd'hui et la journée de demain. 800,000 voyageurs étaient attendus sur ces trois axes pour l'ensemble du week-end, plus de 600,000 vont pouvoir voyager."

Une enquête ouverte

L'opération était visiblement bien préparée, organisée par la même bande de malfrats selon une source proche de l'enquête. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des câbles de fibre optique comme ceux-ci passant près des voies ont été coupés et incendiés à divers endroits du réseau ferroviaire français, bloquant les feux de signalisation et les aiguillages.