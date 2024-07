Escrime: Auriane Mallo-Breton en argent et dans les pas de la "Guêpe" Laura Flessel

"C'est quand même une médaille olympique au Grand Palais, ça aurait pu être plus beau mais c'est comme ça, je vais profiter", a retenu la tireuse tricolore au sommet de son art à 30 ans.

Auriane Mallo-Breton est devenue samedi la quatrième épéiste française médaillée en individuel aux Jeux olympiques, depuis l'entrée de l'arme au programme olympique à Atlanta en 1996, après Laura Flessel (en or en 1996, en bronze en 2000 à Sydney et en argent en 2004 à Athènes), Valérie Barlois (en argent en 1996) et Maureen Nisima (en bronze en 2004).

Sa finale va toutefois laisser de gros regrets, car elle a parfaitement débuté sa quête d'or olympique pour succéder à Flessel, en menant 7 touches à 1. Mais la N.1 mondiale, la Hongkongaise Vivian Kong Man Wai est revenue progressivement au score pour égaliser à 10 partout. Toujours à égalité à la fin des trois dernières minutes, les deux épéistes se sont disputés la médaille d'or à la mort subite, finalement remportée par Kong (13-12).

"C'est le jeu, je pense que c'était trop facile et donc je n'ai plus été assez vigilante", observe la Lyonnaise félicitée par Emmanuel Macron à sa sortie de piste. "Elle, elle a réussi à vraiment rester dans son truc et à prendre toutes les opportunités. Moi, j'ai peut-être été un peu trop dans la gestion."