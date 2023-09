"On se bat tous les jours": la maman de Lina, l'adolescente disparue en France, s'exprime

La jeune fille de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier, quand elle a quitté le domicile familial à pied pour prendre un train et se rendre à Strasbourg. "Tout est difficile, ça ne devrait pas arriver", s'est exprimé la mère de l'adolescente au micro de RTL.

"Quand ça vous arrive, il n'y a pas, de mot, on ne s'y attend pas", témoigne la maman de Lina. Pour la famille, l'attente est insupportable: "C'est une douleur qui vous écrase, c'est une peur permanente, c'est là jour et nuit, ça ne vous quitte pas." Pour autant, la maman de Lina et ses proches continuent à lutter pour retrouver la jeune: "On se bat tous les jours pour avancer, pour faire de notre mieux, pour avoir Lina. Tout ce qu'on fait, tous les gens qui sont là, tout ce monde qui s'arrache, c'est pour elle, c'est parce qu'on veut qu'elle soit là, qu'elle soit près de nous. On veut que ce cauchemar s'arrête".

Ce jeudi, 80 gendarmes ont été mobilisés à Saint-Blaise-la-Roche (Alsace) pour des nouvelles opérations de ratissage dans le secteur où Lina a disparu, mais aucun indice probant n'a été découvert. Selon une information de nos confrères de BFMTV, il n'y a pas de nouveau ratissage prévu ce vendredi.