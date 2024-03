Signé Giltay: l'époque de Georges Pompidou, une inspiration pour Emmanuel Macron?

À l'approche du cinquantième anniversaire de sa mort, le 2 avril, la France est saisie d'une Pompidou-mania ! On ne compte plus les magazines et les journaux qui consacrent des pages spéciales aux années Pompidou, les années 70, considérées comme un âge d'or, une époque bénie, une France prospère qui se modernisait, dans une société sans chômage, sans sida… À la mort de Georges Pompidou en 74, Emmanuel Macron n'était pas encore né, et pourtant, il aime puiser dans cette nostalgie pour construire son personnage.

On fumait partout, et puis il y avait la libération sexuelle. Emmanuel s'affichait sur tous les murs, les seins nus, dans son fauteuil Pomaré. Une époque de liberté.

Pourtant, Pompidou était plutôt un conservateur, le successeur du général de Gaulle, brillant professeur de lettres, auteur d'une anthologie de la poésie française qui fait encore autorité, avait travaillé à la banque Rothschild. Tiens, comme Macron, il était attaché aux entreprises privées, mais sous un strict contrôle de l'Etat.

L'économie était soumise à un plan quinquennal, et le prix de la baguette était fixé par le gouvernement. Et puis, il n'y avait pas de chômage. On construisait à tour de bras des autoroutes et des HLM. Les Français découvraient les salles de bain et le confort. On préparait le TGV et le Concorde, dans des décors colorés, rouges, oranges, verts pomme.