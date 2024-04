TikTok Lite, avec son mécanisme de récompense, inquiète Bruxelles et Paris

La Commission européenne a réclamé mercredi à TikTok de lui fournir sous 24 heures des explications sur les risques liés au déploiement de sa nouvelle appli en France et en Espagne.

Des pièces virtuelles, convertibles en carte-cadeau, contre du temps passé devant des vidéos: c'est le principe de la nouvelle application TikTok Lite, soupçonnée de stimuler les comportements de dépendance notamment chez les jeunes, désormais dans le viseur de Bruxelles et Paris.

Lancée sans tambour ni trompette fin mars, TikTok Lite, propriété de l'entreprise chinoise ByteDance, récompense les utilisateurs avec des jetons s'ils se connectent quotidiennement pendant dix jours, s'ils passent du temps à regarder des vidéos (avec une limite de 60 à 85 min par jour) et s'ils font certaines actions, comme aimer des vidéos et suivre des créateurs de contenus.

Cette demande formelle intervient dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques (DSA) et concerne "l'impact potentiel du nouveau programme de +récompenses+ sur la protection des mineurs et la santé mentale des utilisateurs", notamment "la stimulation potentielle du comportement addictif", a précisé la Commission.

Ce principe de "gamification", qui s'appuie sur les mécaniques du jeu, "est un phénomène de création de dépendance connu et problématique", remarque auprès de l'AFP Anne Cordier, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine, dans l'est de la France.

Le réseau social a rappelé à plusieurs reprises que seules les personnes âgées de 18 ans ou plus pouvaient collecter des points et qu'il appliquait des procédures pour s'assurer de l'âge des utilisateurs.

Un selfie avec une pièce d'identité, un selfie vidéo ou une autorisation de carte bancaire est ainsi nécessaire pour convertir les pièces en bons d'achat, a indiqué TikTok à l'AFP.