"On a tous l'appréhension que ça recommence": une minute de silence sera observée dans toutes les écoles de France ce lundi

L'émotion sera très grande ce lundi après-midi à Arras, en France. Vers 14h, une minute de silence sera respectée en hommage à Dominique Bernard, ce professeur de lettres assassiné vendredi par l'un de ses anciens élèves radicalisé.

Un temps d'échange entre professeurs et élèves est organisé avant 10h, les cours commenceront donc un peu plus tard. Ensuite, à 14h, toutes les écoles du pays respecteront une minute de silence. Des instants qu'appréhendent les élèves comme Iris et Maelle du Lycée Gambetta. "Je pense que ça va être compliqué de devoir passer là où il est mort et de rentrer dans le collège", confie l'une des étudiantes. "Je pense qu'on a tous l'appréhension que ça arrive encore et que ça recommence."