Toutes les pistes sont explorées pour retrouver Lina: "C'est ici que son téléphone a borné pour la dernière fois"

Est-elle montée volontairement dans un véhicule ? "La famille est persuadée que c'est exclu, qu'il est impossible de penser à ce scénario-là". L'autre possibilité, c'est qu'elle ait été forcée de monter. "On est dans une zone très stratégique. Une zone de disparition, comme on l'appelle", explique-t-il.

Malgré tout, la maman de Lina, que notre équipe a rencontré, ne perd pas espoir : "Elle était devant sa maison, assise sur un banc, le regard vide. Épuisée, elle garde malgré tout espoir et du courage. Pas pour elle, nous dit-elle. 'C'est pour ma fille que je le fais, c'est la seule chose que je peux faire'", nous raconte Arnaud Gabriel. "Un échange très court, très bref, mais très intense et loin des caméras"

Par ailleurs, les enquêteurs analysent les témoignages qui leur parviennent en permanence. C’était le cas hier toute la journée, la soirée et même la nuit. Tous font l'objet de vérifications approfondies sur tout le territoire national. Jean-Marc Chipon, l'ancien maire de Plaine, fait notamment partie des deux témoins qui ont vu l'adolescente le jour de sa disparition quand elle était sur la route vers la gare. "Je me suis dit que c’était une gamine qui marche vite, je ne l’ai plus vue, si vous voulez par rapport à la marche d’un humain, je pense que logiquement j’aurais dû la recroiser une deuxième fois sur la route avant qu’elle n’atteigne la piste cyclable. Ce que je n’ai pas vu. Moi, il était vers 11h-11h15. Mais je rumine pour plusieurs raisons, parce que là c’est quand même une vie humaine, c’est une jeune fille qui en plus vit dans ma commune. Elle ne pouvait être que visible cette jeune fille, elle était habillée en blanc", a-t-il confié.

"Plusieurs amis de Lina ont été entendus"

Les policiers mènent également des auditions pour tenter d'éclaircir certains points. "Plusieurs amis de Lina ont été entendus avec leurs parents, parfois à plusieurs reprises. L’une de ses amies était encore auditionnée hier dans la soirée par les enquêteurs qui vont poursuivre ce travail de recueil de témoignages", indique Arnaud Gabriel, notre journaliste envoyé sur place.