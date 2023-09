Bagarre à la sortie d’une école de Bruxelles: un ado de 13 ans reçoit de violents coups de pied au visage

Le harcèlement scolaire concerne 35 % des élèves francophones du pays. Il peut avoir des conséquences dramatiques. C'est ce qu'illustre le témoignage recueilli par nos confrères de Sudinfo. Un jeune garçon a été tabassé à sa sortie de classe la semaine dernière. Son entourage dénonce l'inaction de l'école. La bagarre a été filmée. Attention, ces images peuvent heurter les plus sensibles.

Ce sont des faits d’une grave violence chez des adolescents de 13 ans. Sur cette vidéo, deux élèves de l’athénée Léon Lepage se bagarrent. L’un prend rapidement le dessus et va jusqu’à s’acharner à coups de pied sur son camarade. Résultat pour la victime : un nez cassé, un œil au beurre noir et de séquelles psychologiques. Pour la famille de la victime, cette agression est le dernier acte d’un long harcèlement.



"Il a vraiment vécu un harcèlement très dur. Cela va faire un an et la famille n’a rien vu et c’est pour ça que je me bats. J’estime que l’école ne nous a pas soutenus", confie Salim, un éducateur spécialisé proche de la victime.